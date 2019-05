Premier League-spiller mistet førerkortet etter fyllekjøring

NTB Sport

Den engelske fotballprofilen møtte mandag i retten etter at han i april krasjet inn i en annen bil bare minutter etter at han ved midnattstider forlot en fest i utkanten av Manchester.

Drinkwater, som innrømmet å ha kjørt i påvirket tilstand, ble dømt til 20 måneder uten førerkort, samt 70 timers samfunnstjeneste.

To kvinner og en mann ble behandlet for mindre skader på stedet etter ulykken.

Drinkwater har slitt med å få spilletid etter at han forlot Leicester til fordel for Chelsea i 2017. Denne sesongen fikk han ikke ett eneste minutt på banen etter at han ble byttet inn i Community Shield-kampen som startet den engelske fotballsesongen i august.

