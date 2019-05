Norsk 14-åring klar for Manchester United

NTB Sport

Årsaken er at FIFAs reglement ikke tillater internasjonale klubber å signere kontrakt med spillere fra et annet land før de er 16 år. For Hansen-Aarøen vil det si at han først i august neste år offisielt blir United-spiller, skriver iTromsø.

14-åringen har trent med TIL sitt A-lag gjennom vinteren og var blant annet kaptein for det norske G15-landslaget i forrige kamp mot USA. Han skal også ha prøvespilt for blant annet Everton og Liverpool før han sammen med sin agent Jim Solbakken dro til Manchester i helga for å signere.

Ifølge lokalavisa får TIL omkring én million kroner for tromsøværingen. Det skal ikke være prestasjonsbaserte rettigheter i avtalen.

