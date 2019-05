Sandefjord fortsatt ubeseiret etter solid seier mot Sandnes Ulf

NTB Sport

Vestfoldingene fikk en drømmeåpning med scoringer fra William Kurtovic og Pontus Engblom etter seks minutter søndag.

Kachi reduserte for Sandnes Ulf like før pause, men kvarteret før slutt satte Engblom inn sitt andre for kvelden. Tross en redusering fra Kent Håvard Eriksen fastsatte Håvard Storbæk sluttresultatet til 2-4.

Seieren var Sandefjords fjerde for sesongen. Laget har fire poeng opp til serieleder Aalesund, som tok sin sjette trepoenger med 2-1 mot Strømmen søndag. Niklas Castro og Pape Gueye scoret for sunnmøringene, mens Magnus Tvedte skapte spenning like før slutt for Strømmen.

Dramatikk på Gjemselund

Kongsvinger kriget seg på sin side til 3-2-seier i en dramatisk kamp hjemme mot Tromsdalen.

På stillingen 1-1 gikk Adem Güven og Andreas Løvland i tottene på hverandre da gjestene i egen boks fikk kontroll på et Kongsvinger-angrep. De to kamphanene fikk begge marsjordre av Usman Aslam.

Et selvmål av Tomas Kristoffersen sendte så vertene KIL i føringen, men på overtid sendte Tomas Kristoffersen inn et prosjektil av et skudd i mål. Likevel var TUIL-utligningen ikke nok. Tre minutter på overtid pirket Martin Vinjor inn tre poeng for vertene.

Seieren gjør at hedmarkingene ligger på femteplass etter sju runder. Tromsdalen ligger sist med ett poeng, men har én kamp til gode.

Start klatret

Mathias Bringaker ble den store helten da Start vant 1-0 borte mot Nest-Sotra. 22-åringen ble vakkert spilt gjennom av Aron Sigurdarson og fikk overlistet vertenes Renze Fij.

Seieren sendte kristiansanderne opp på tredjeplass på bedre målforskjell enn fjerdeplasserte Raufoss, som slo Skeid 3-2 borte. Ikhsan Fandi ble matchvinner med et vakkert saksespark like før full tid på Nordre Åsen.

Sen avgjørelse ble det også på Notodden. Med 93 minutter på klokka banket HamKam-spiller Jean Mendy ballen inn bak Jonathan Johansson. Tapet var blytungt for Notodden som hadde hentet opp en tidlig borteledelse til tross for at telemarkingene ble redusert til ti mann da Abukar Ibrahim fikk sitt andre gule etter en snau halvtime.

Også i Grimstad kom det røde kortet til nytte. Seks minutter før slutt fikk Ull/Kisas Espen Garnås et forsprang i dusjen da han rev ned hjemmelagets Chuma Anene på vei alene gjennom forsvaret. Anene hadde allerede sørget for en tidlig 1-0-ledelse, og fra krittmerket fastsatte Mathias Wichmann sluttresultatet til 2-0 til Jerv.

