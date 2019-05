Korsbåndskade for Katrine Lunde, VM-spill uaktuelt og OL i fare

NTB Sport

Det ble klart etter en MR-test i Budapest. Der ble det fastslått at det fremre korsbåndet er røket. Det får NTB opplyst av fysioterapeut Erik Welhaven Løchen i Vipers.

Lunde ble kjørt nesten rett til en undersøkelse etter at hun skadet seg søndag. Derfra sendte hun ganske fort en SMS der hun gratulerte laget med seieren.

Hun kom så tilbake i hallen der hun ble møtt av lagvenninner.

Uhellet gjør at Lunde trolig trenger opp mot et år før hun er i rimelig slag. VM i november og desember kan hun glemme. OL i juli-august neste år er det også tvilsomt om hun vil kunne rekke.

Vipers Kristiansand slo likevel Metz 31-30 i søndagens bronsekamp i mesterligaen. En sterk andreomgang og stor moralsk styrke sto bak seieren. Linn Jørum Sulland scoret ti mål.

Etter kampen handlet likevel mye om Lundes skade.

– Denne seieren er for Katrine. Det er aldri noe hyggelig og litt skremmende å være der når noe slikt skjer. Jeg håper det ikke er så alvorlig som det kunne virke, sier Silje Waade til NTB.

Hun har selv røket det fremre korsbåndet to ganger i karrieren.

Dystert

Viser legeundersøkelsene at et korsbånd har røket, vil Lunde ha en lang og tøff opptrening foran seg. Den kan komme til å ta opp mot et år. OL i Japan starter om vel 14 måneder.

Kroppsspråket blant spillerne rundt henne var også dyster ute på banen. Skaden oppsto etter 14 minutter av mesterligamøtet. Veteranen segnet om og tok seg til det venstre kneet.

Lunde har vært skånet for alvorlige helseproblemer i hele sin lange karriere.

Stjernekeeperen fikk stående applaus fra vel 10.000 tilskuere da hun ble brakt ut på båre. Lunde spilte tidligere flere sesonger i Györ og vant to mesterligatitler for dem.

Heldig

NTB forsøkte å få en kommentar fra Vipers-trener Ola Gustav Gjekstad i pausen, men han ville ikke si noe på vei til garderoben. Vipers-treneren så vært alvorstynget ut.

Da NTB møtte Lunde i Budapest fredag, var hun inne på hvor heldig hun har vært opp gjennom årene.

– Det er jo noen småting hele tiden, men slike skader må man jo bare leve med. Men jeg har sluppet unna store ting, sa hun.

Gjekstad sa tidligere i uka at han ønsker Lunde med helt til sommeren 2023.

Høyaktuell for VM

Kari Aalvik Grimsbø har tatt en pause fra landslaget siden mai i fjor. Silje Solberg og Lunde var klare favoritter til å bli norske keepere i VM i november og desember.

Søndag satt landslagssjef Thorir Hergeirsson på tribunen og så Lunde falle ned på gulvet i store smerter.

I februar i fjor skadet Nora Mørk kneet og var ute av spill i et år. Amanda Kurtovic opplevde det samme i fjor høst.

