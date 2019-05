King scoret i målrikt fotballfyrverkeri

NTB Sport

Den norske landslagsspissen har dermed bak seg sin nest beste sesong i den engelske toppserien hva gjelder antall mål. I 2016/17-sesongen endte han på 16 fulltreffere.

Søndag fikk han en enkel jobb med å score 4-3-målet etter at lagkamerat Chris Mepham forlenget et innlegg fra Ryan Fraser med hodet. Da var det spilt 73 minutter.

Kampen hadde til da vært et fyrverkeri av scoringer. Michy Batshuayi scoret to ganger før pause og sendte Crystal Palace foran med 2-0, før Bournemouths Jack Simpson på ulykksalig vis satte ballen i eget mål til 3-0-ledelse for hjemmelaget.

Deretter startet Bournemouth opphentingen. Scoringer av Jefferson Lerma og Jordon Ibe rett før og rett etter pause skapte ny spenning.

Nederlandske Patrick van Aanhold gjorde så 4-2 til Palace, før det var duket for Kings redusering.

Andros Townsend satte inn kampens siste mål og ga Crystal Palace de tre poengene som gjorde at London-klubben forsvarer 12.-plassen i ligaen.

Bournemouth endte to plasser lenger ned.

