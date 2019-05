Keeper-Grimsbø best på banen, reddet Györ til ny triumf

NTB Sport

Trønderkeeperen gjorde entré etter 14 minutter. Hun var meget sentral da ungarerne snudde kampen og sikret seg et klart grep til pause. Da sto det 15-11 foran 10.500 tilskuere i Budapest.

Sekunder før slutt gjorde hun også en redning som forhindret ekstraomganger. Like før hadde Györ fått stresstanker og gjort feil på feil i noen minutter. Det som så ut til å bli en klar seier endte i en thriller. Stine Bredal Oftedal kastet bort ballen 13 sekunder før slutt.

– Ti minutter før slutt begynte jeg å tenke på at en redning kan bli avgjørende, og at den kunne komme når som helst, sier Grimsbø.

Hun har dermed tre strake seirer i mesterligaen. 34-åringen har vært en super signering for Györ. Hun kom fra Esbjerg i 2015.

Med på Györ-laget var også Stine Bredal Oftedal, Kari Brattset, Nora Mørk og Veronica Kristiansen.

Ute

Györ slo Vipers Kristiansand 31-22 i semifinalen lørdag. I gullkampen slet hjemmefavoritten i starten før Aalvik Grimsbø kom inn og fikset noen redninger.

Vipers Kristiansand tok tredjeplassen etter 31-30 over Metz (Frankrike). Den kampen blir mest husket for de gufne bildene da keeper Katrine Lunde skadet venstrekneet og ble tatt ut på båre.

Hun er ute av spill fra ni til tolv måneder etter at det fremre korsbåndet røk. Dermed rekker hun ikke VM i Japan i år.

– Det hørte vi, og det var utrolig triste nyheter, sier Grimsbø om Lunde.

Diskutere

Landslagssjef Thorir Hergeirsson vil trolig be Grimsbø om å komme tilbake for Norge. Hun har tatt en pause og ikke vært med på landslaget siden mai i fjor.

– Mitt fokus denne sesongen har vært å bidra for klubben min og ta belastningen ned på et litt annet nivå. Så får vi ta en vurdering etter sesongen, men jeg har lært at man ikke kan utelukke noe i håndball. Selvfølgelig frister et OL, men mye skal falle på plass også, sier Grimsbø som ble kåret til finalens beste spiller.

Györ avslutter sesongen med seriekamp 17. mai. Vinner laget der, har klubben vunnet alle 26 kamper denne sesongen.

