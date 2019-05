Håland og Gulbrandsen sikret Salzburg-seier

NTB Sport

Mål ble det også på Fredrik Gulbrandsen. Han satte inn 2-0-målet, som til slutt skulle vise seg å skille lagene.

Erling Braut Håland har slitt med å få spilletid for Salzburg etter overgangen fra Molde i fjor. Foran søndagens hjemmekamp hadde det kun blitt med et 15 minutters innhopp mot Rapid Wien i februar.

Mot LASK var 18-åringen med fra start og brukte kun et kvarter på å presentere seg. Håland satte inn 1-0-målet etter forarbeid av lagkamerat Patrick Farkas.

Åtte minutter før pause doblet Fredrik Gulbrandsen hjemmelagets ledelse med sitt sjette ligamål for sesongen. Da hjalp det ikke for LASK at Gernot Trauner reduserte til 2-1 rett etter pause.

Salzburg har for lengst sikret et nytt seriemesterskap i østerriksk fotball. LASK følger nærmest klubben til Braut Håland og Gulbrandsen.

