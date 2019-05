UEFA svarer på kritikk fra supportere

NTB Sport

Det var stor misnøye da det ble klart at de to engelske klubbene tildeles 6.000 billetter hver til europaligafinalen som spilles i Aserbajdsjans hovedstad Baku. Mange mente antallet var altfor lite. Supportergrupperinger hos de to finaleklubbene var sterkt kritiske.

Arsenal var heller ikke fornøyde med UEFAs valg.

– Det betyr at tusenvis av fans som har støttet klubben i årevis og tatt del i vår europaligareise denne sesongen ikke får muligheten til å se kampen på stadion, skrev klubben på sine nettsider.

De mente antall billetter utdelt til klubbene var skuffende og at de er i diskusjoner om å øke det.

UEFA sier derimot det var den riktige tingen å gjøre. De mener det ville vært uansvarlig å dele ut flere billetter.

– Basert på våre tidligere erfaringer med europaligafinaler og supercupen på lignende steder, varierer behovet for billetter veldig fra klubb til klubb. Det er umulig å spå på forhånd hvilke klubber som vil nå finalen når finalebyen avgjøres to år på forhånd, sier en talsperson for UEFA ifølge Sky Sports.

– Det tatt i betraktning, hvor kampen skal spilles og kapasiteten på flyplassene i og utenfor byen, ble det ansett at cirka 15.000 tilskuere ville være i stand til å reise til finalen fra utlandet. Å tildele flere billetter til klubbenes supportere, uten garanti for at de ville vært i stand til å reise til Baku, ble dermed sett på som uansvarlig, sier talspersonen.

