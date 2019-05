Rosseli Olsen kan miste resten av ishockey-VM

NTB Sport

Det så ikke bra ut for Frölunda-proffen etter at han ble taklet fra siden av Tsjekkias hardtspillende back Radko Gudas etter 13 minutter. Rosseli Olsen ble liggende på isen og måtte hjelpes av banen av lagkameratene.

Umiddelbart etter kampen var ikke tilstanden til Rosseli Olsen avklart, men landslagstrener Petter Thoresen måtte erkjenne at det ikke så bra ut.

– Jeg har følelsen av at han (Gudas) kommer inn som annenmann der, og jeg tror det er vanskelig for Rosseli å forsvare seg mot den. Og så treffer han standbeinet hans også. Jeg vet ikke hvor ille det er, men det så ikke bra ut, sa Thoresen til NTB etter kampen.

– Hvis det er en kneskade, da er han fort ferdigspilt i VM?

– Det er han. Men vi får se, svarer landslagstreneren.

Sent lørdag kveld opplyser landslagslege Ole Fosse at Rosseli Olsen har pådratt seg en kneskade. 28-åringen skal til MR-undersøkelse søndag, og den vil gi et svar på om han kan spille igjen i VM i Slovakia.

