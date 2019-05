Nytt langt diskoskast av Stunes Isene

NTB Sport

Kastet er friidrettsprofilens nest beste i konkurranse i karrieren.

24-åringen klarte VM-kravet i diskos da han fikk opp 67,78 meter i et stevne i Portugal nylig. Det var også klar personlig rekord og på det tidspunktet årsbeste i verden.

Lørdag maktet han ike helt å følge opp den lengden, men hadde også 61.52 og 61.32 som sine andre gyldige kast.

Sist fredag ble Stunes Isene nummer åtte under Diamond League-konkurransen i Doha. Hans beste kast var da på 62,63 meter.

Vant gjorde svenske Daniel Ståhl. Han kastet tre ganger over 70 meter og var klart best med et bestekast på 70, 56.

