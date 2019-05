Mikkelsen hektet av i Rally Chile

NTB Sport

Sammenlagt havnet nordmannen 2 minutter og 8 sekunder bak finnen Ott Tänak på førsteplass, ifølge Autosport.com.

Mikkelsen var raskest av alle under shakedown torsdag, og det styrket håpet om at han skulle greie å følge opp den sterke 2.-plassen i Rally Argentina for to uker siden. På første fartsprøve måtte han imidlertid slippe opp etter å ha truffet en stein på de glatte veiene.

Mikkelsen noterte sjuende beste tid og tapte 7,9 sekund til Jari-Matti Latvala, som vant prøven. På neste prøve tapte han nesten 40 sekunder til Tänak, som overtok ledelsen sammenlagt. Nordmannen falt til 8.-plass i sammendraget. Etter å ha tapt ytterligere på tredje prøve var han 1.11,9 bak Tänak etter formiddagsøkta.

Mikkelsen fortsatte å slite på ettermiddagsprøvene. Etter fem prøver var han nede på 9.-plass med hele 2.07,9 minutter opp til ledende Tänak.

Mikkelsen greide seg ifølge wrc.com godt i de svingete partiene, men hadde problemer med å matche tempoet til de beste på de rette strekningene med høy hastighet.

Rallyet fortsetter lørdag og avsluttes søndag.

Mads Østberg er ifølge Inside Racing på 12. plass etter seks prøver. Han er 2,4 sekunder bak finske Kalle Rovanperä i kampen om å være den beste WRC2-fører.

