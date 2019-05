LSK lekte med Lyn, Vålerenga-kollaps mot Klepp

NTB Sport

Hege Riises LSK-mannskap har nå fem poengs forsprang på Klepp, som passerte Vålerenga og overtok andreplassen på tabellen.

For Vålerenga ble lørdagens bortemøte med Klepp trolig en kamp spillerne fort vil glemme. Gry Tofte Ims sendte vertene i føringen på straffe etter seks minutter, før Tameka Butt økte til 2-0 minuttet senere.

Da kampen var tolv minutter gammel, hadde Havana Solaun satt inn 3-0, og 13 minutter senere scoret Amanda Frisbie på ny for Klepp.

VIF falt på tabellen

I annen omgang ble vondt til verre for Vålerenga da Maruschka Waldus fikk rødt kort et kvarter før slutt. Seks minutter senere satte Butt inn sin andre scoring og sikret 5-0-seier.

For LSK Kvinner fortsetter derimot ferden mot et nytt seriegull. Guro Reiten og Synne Skinnes Hansen scoret to mål hver da Lillestrøm rundspilte Lyn med 6-0 på hjemmebane lørdag.

Lyn ble ingen test for serielederen. Oslo-klubben holdt nullen i 25 minutter, men så ble det fullstendig overkjøring.

Ingen scoret borte

Hjemmelaget banket inn fem mål på 20 minutter, og med 5-0 til pause var kampens fullstendig over for gjestene.

Reiten og Skinnes Hansen scoret to ganger hver før pause. Det femte var det Ingrid Syrstad Engen som sto for. Elise Thorsnes økte til 6-0 fire minutter etter pause, og det ble også sluttresultatet.

I lørdagens andre kamper vant Avaldsnes 4-0 over Stabæk, mens Røa slo Fart 5-0. Dermed har ingen bortelag scoret så langt denne runden, mens hjemmelagene har hele 20 mål.

