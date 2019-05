Jensens reddet RBK med stjernetreff, slaktet Åråsen-gresset

NTB Sport

Dermed ligger Eirik Hornelands menn tredje sist på eliteserietabellen.

LSK tok føringen ved Daniel Gustavsson halvveis i første omgang etter godt forarbeid fra Thomas Lehne Olsen. Rosenborg, uten vrakede Nicklas Bendtner, slo tilbake gjennom kaptein Mike Jensens kremmerhus på volley. Kampen endte dermed med poengdeling.

– Jeg syns det er veldig ufortjent at vi ikke vinner, sa Jensen til Eurosport etter kampen.

Han var svært kritisk til den humpete gressmatta på Åråsen.

– Gresset er en skandale. Du kan jo nesten ikke spille fotball, men vi forsøker og lykkes faktisk ganske OK. Men det er helt katastrofe. Det er rent tull å spille på sånt her. Det er toppnivåfotball vi holder på med, og da kan man ikke spille på sånn her, sa RBK-kapteinen.

Kritikk

Poenget var Rosenborgs første på bortebane for sesongen. Klubben står med seks poeng på sju kamper og klatret til 14.-plass på tabellen med én kamp mer spilt enn lagene rundt.

– Jeg er veldig godt fornøyd med den siste timen. Jeg syns vi står fram som et lag med gode holdninger og et lag som evner å komme tilbake igjen, sa Horneland.

– Jeg er aldri helt fornøyd når vi ikke vinner på hjemmebane, for vi går alltid for å vinne, sa LSK-trener Jörgen Lennartsson. Han erkjente samtidig at ett poeng var greit, gitt RBKs mange sjanser.

Rosenborg har slitt voldsomt i serieåpningen og trener Horneland har måttet tåle mye kritikk. Sist runde fikk klubben en etterlengtet seier mot Sarpsborg 08. Da var Bendtner på benken hele kampen, og lørdag var han vraket fra kamptroppen. Samtidig satte Horneland stjernene Alexander Søderlund og Pål André Helland på benken fra start.

Gustavsson-scoring

Etter en jevnspilt åpning for Eliteseriens to minstscorende lag var det hjemmelaget som skulle komme til kampens første målsjanse. Yann-Erik de Lanlay kom dog til unnsetning og stanset skuddet fra Alex Dyer.

Halvveis i omgangen skapte RBK en halvsjanse før LSKs Thomas Lehne Olsen snappet til seg ballen på egen banehalvdel. 27-åringen fosset framover og spilte perfekt inn til Daniel Gustavsson på sekstenmeteren. Svensken holdt hodet kaldt alene med André Hansen og scoret sitt første LSK-mål.

Rosenborg tok initiativet i kampen og de Lanlay, Tore Reginiussen og Marius Lundemo var alle nær scoring. Minutter før hvilen burde utligningen kommet da de Lanlay fikk en gedigen sjanse. På bakerste stolpe forsøkte 26-åringen en volley, men bommet fullstendig fra kort hold.

– Jeg skulle ha scoret på den sjansen, sa de Lanlay til Eurosport i pausen.

RBK-dominans

Horneland satset offensivt og tok ut Gustav Valsvik og Erik Botheim i pausen. Inn kom Samuel Adegbenro og Alexander Søderlund og etter hvilen var det umiddelbart mer krutt i RBK-angrepene.

Bortelaget skapte flere sjanser og med snaue halvtimen igjen smalt det. Et innkast høyt i banen havnet hos innbytter Søderlund, og med ryggen til mål sendte han kula til kaptein Mike Jensen. Dansken dunket til på hel volley fra 14 meter og ballen føk kontant i det høyre hjørnet. En praktfull scoring.

RBK styrte kampen fullstendig, men hjemmelaget meldte seg mer på utover i omgangen. Åtte minutter før full tid var de farlig frampå ved et par anledninger, men oppofrende forsvarsspill hindret scoring.

Søderlund og Reginiussen kunne begge avgjort for gjestene i sluttminuttene, men LSK-keeper Marko Maric stoppet begge avslutningene mesterlig.

Dermed endte det 1-1 mellom de to tradisjonsrike klubbene. I 16. mai-runden tar Rosenborg imot Haugesund, mens Lillestrøm reiser til Mjøndalen.

(©NTB)