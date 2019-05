Györ tviler ikke: Reistad er neste norske objekt

NTB Sport

Lørdag møtes Vipers og Györ i semifinalen i Champions League i Budapest.

– Når man ser på den posisjonen den klubben har i verden nå, så kan man jo ikke annet enn å bli smigret av det, sier Reistad til NTB etter all ros fra Bartha.

Hun er det store navnet i norsk kvinnehåndball den siste året. De fleste kjennere mener at Reistad er den neste store eksporten.

– Jeg har to år igjen av kontrakten med Vipers, og for meg har det vært veldig bra i Vipers. Så jeg ser for meg å fortsette der. Det er bra for min utvikling.

På topp

– De norske spillerne er de beste i verden. De er følelsesmessig, kondisjonsmessig og koordinasjonsmessig best. Det er veldig viktig i håndballen, sier Bartha til NTB.

– Min plan er å hente flere norske spillere til min klubb.

– Henny Reistad?

– Kanskje …

– Liker du henne som spiller?

– Ja, henne liker jeg veldig godt. Hun er et veldig stort talent og svært intelligent. Jeg så henne i U-20-VM i fjor. Der var hun etter min mening den beste spilleren. Min plan for framtiden, er å hente henne, sier Bartha.

Mange

Det er fire norske spillere i Györ etter denne sesongen. Nora Mørk forsvinner til Bucuresti. Kari Aalvik Grimsbø, Veronica Kristiansen, Stine Bredal Oftedal og Kari Brattset fortsetter.

Lørdag spiller Vipers mot Györ i semifinalen i Final4. I den andre kampen spiller Metz (Frankrike) og russiske Rostov.

Finalen og kampen om 3.-plassen går søndag.

