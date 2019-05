Bendtner ikke med i RBK-troppen, styrelederen tror på salg

NTB Sport

Det ble klart da klubben lørdag bekreftet de 18-spillerne som var i troppen. På listen sto ikke Bendtner, som har slitt med spilletiden denne sesongen.

Nicklas Bendtner har kun startet to av seks seriekamper for trønderne siden Eirik Horneland tok over som hovedtrener. Mot Sarpsborg forrige søndag satt han på benken i 90 minutter. Unggutten Erik Botheim fikk tillit fra start, mens Alexander Søderlund ble byttet inn i kampen.

I begynnelsen av uka var dansken kritisk til den manglende spilletiden.

– Jeg skjønner ikke noe av vrakingen. Jeg er i god form og arbeider hardt. Men jeg har ikke snakket med treneren, så jeg vet ikke årsaken til at jeg ikke får spille, sa Nicklas Bendtner til Adresseavisen.

Horneland svarte følgende på utspillene:

– Vi prøver å være tydelig på hva vi vil ha og hvordan vi vil at ting skal se ut. Så er et laguttak en tydelig tilbakemelding, sa han.

Til NRK går styreleder Ivar Koteng langt i å bekrefte at Bendtner forsvinner fra Trondheim til sommeren.

– Det kan jeg ikke svare på. Vi vet ikke hvordan det utvikler seg, men det er nok en sannsynlighet for det, sier Koteng.

Deretter utdyper han:

– Vi selger spillere i hvert vindu, og dette (til sommeren) er det siste vinduet til Bendtner.

Adresseavisen skrev fredag at også Pål André Helland og Gjermund Åsen var usikre til kampen, i tillegg til at Anders Konradsen, Anders Trondsen, Besim Serbecic og David Akintola er ute med skade.

Helland er blant de 18 som er med i RBK-troppen. Det er ikke Åsen.

(©NTB)