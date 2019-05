Bayern må vente på seriegullet

NTB Sport

Bayern München kjørte tidvis over RB Leipzig på bortebane, men klarte aldri å få scoringen som ville ha sikret fotballstorheten seriegullet for sjuende år på rad. Samtidig vant Borussia Dortmund 3-2 hjemme mot Fortuna Düsseldorf.

Dermed blir den tyske bundesligaen avgjort i siste runde neste lørdag. Mellom de to lagene skiller to poeng i favør Bayern München.

Bayern-stjernene var riktignok nære ved flere anledninger. Sju minutter før hvilen fikk Serge Gnabry stå alene på bakerste stolpe etter en corner. 23-åringen hamret til på hel volley, men avslutningen gikk rett på keeper.

VAR hindret seriegull

Leon Goretzka var også svært nær ved å bli Bayern-helt med et saksespark, men målet ble annullert etter bruk av videodømmingsverktøyet VAR. Tyskeren var marginalt i offside.

Like før slutt var Bayern svært nær ved å score flere ganger, men Franck Ribéry hadde ikke marginene på sin side da han flikket videre et innlegg fra Thomas Müller.

I Dortmund tok hjemmelaget ledelsen etter 41 minutter ved det amerikanske stortalentet Christian Pulisic. Pasningen kom fra danske Thomas Delaney. Fortuna Düsseldorf utlignet like etter hvilen, men kun seks minutter etter scoret Delaney selv og sørget for 2-1.

Bortelagets Dodi Lukebakio bommet på straffe med halvtimen igjen, og med sju minutter igjen så det fryktelig vanskelig ut for Düsseldorf da Adam Bodzek ble utvist. Mario Götze økte til 3-1 på overtid, før Dawid Kownacki reduserte til 3-2.

Dortmund tok dermed en viktig trepoenger og holder liv i gullkampen.

Tøff motstand

Bayerns Ribéry har gode sjanser til å bli historisk med sin niende serietittel i Bundesliga. Det er mer enn noen annen har klart tidligere.

For at det skal skje må den tyske storklubben slå Eintracht Frankfurt i siste serierunde. Frankfurt spiller for en mesterligaplassering og tar med seg en god dose selvtillit etter å ha holdt Chelsea til straffesparkkonkurranse i europaligaen tidligere denne uka.

Borussia Dortmund får heller ingen enkel oppgave med å vinne siste seriekamp. De gulkledde spiller borte mot Borussia Mönchengladbach.

