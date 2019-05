To norske spillere på all star-lag

NTB Sport

Den norske landslagsduoen er på plass i Budapest denne helgen med henholdsvis Györ og Vipers. Der skal de spille semifinale og eventuell finale i håndballens Champions League.

Begge har vært viktige for sine lag denne turneringen, og det er lagt merke til.

Duoen er med på to all star-lag: Både det som er stemt fram av supporterne og et av spillerne selv.

Katrine Lunde tar naturlig nok keeperplass på lagene, mens Oftedal har fått rollen som midtback.

– Det er ekstra spesielt å bli stemt fram av spillerne. Dette var gøy, sier Bredal Oftedal til NISO.

Lørdag møtes de to norske profilene til semifinaleduell. Vinneren der vil møte enten franske Metz eller russiske Rostov i finalen.

Oftedals Györ har vunnet turneringen de to siste sesongene.

