Svensk stjernesmell i ishockey-VM

Sverige vendte til 2-1-ledelse med scoringer av Patric Hörnqvist og Oskar Lindblom i begynnelsen av 2. periode, men ellers eide tsjekkerne kampen i Bratislava. Jakub Vrana scoret to av målene da svenskene ble slått, Dominik Kubalík, Michael Frolik og Jan Kovar ett hver.

– Jeg synes de var bedre enn oss i første periode, men vi tok helt over i midtperioden og kunne hatt både 3-1 og 4-1. Da de i stedet fikk 2-2, ble det vendingen. Da de gjorde 3-2 i første bytte i tredje periode ble det oppoverbakke for oss, sa Hörnqvist til SVT.

Sverige jager et historisk tredje strake VM-gull og stiller et lag med 18 NHL-spillere, men starten kunne knapt gått verre. Henrik Lundqvist slapp inn Tsjekkias første skudd på mål i kampen, og siste periode vant tsjekkerne 3-0 til enorm glede for mange landsmenn på tribunen i Bratislava, vel seks mil fra grensen til Tsjekkia.

Sveriges førsterekke med Elias Pettersson, Patric Hörnqvist og William Nylander greide ikke en avslutning på mål i første periode. Det så ut til å løsne i midtperioden, men så vendte tsjekkerne kampen igjen, og etter første dag av VM er Sverige på bunn av tabellen sammen med Norge, som også tapte 2-5 – mot Russland.

