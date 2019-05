Solskjær snakket ut om managerjobben i United

NTB Sport

Solskjær snakket om jobben som manager og klubbens framtid under en gallamiddag for Manchester United torsdag. Nordmøringen spilte selv over 360 kamper under Sir Alex Ferguson og scoret 126 mål, blant annet 2-1-målet mot Bayern München som sikret klubben mesterligatittelen i 1999.

I desember ble han ansatt som midlertidig manager for «de røde djevlene» etter at José Mourinho fikk sparken. I mars fikk han jobben permanent.

– Det føles rart å ha denne jobben, det er en stor ære, sa Solskjær som innrømmet at han først trodde han skulle lede klubben kun i noen få måneder.

Snart fem måneder senere snakket han på gallaen ut om tiden som sjef for en av verdens største klubber.

– Det har vært en berg-og-dalbane. Vi hadde en fantastisk start, og alle nøt det forde vi startet å vinne kamper. Når man vinner kamper får man selvtillit og smiler, sa 46-åringen som på vant 13 av sine første 16 kamper som United-manager.

– Må stå sammen

– Plutselig fikk vi noen skader, og det har vært mer opp og ned de siste månedene, men sånn er fotball. Det er ikke som å spille fotballmanager, man må håndtere mye annet på utsiden også. Men jeg har ikke gått til sengs en eneste kveld og bekymret meg for hva som kommer til å skje.

Som fast i United-jobben har det kun blitt to seiere på ni kamper, fem har endt med tap. Nå har han en stor rolle i hvordan klubben skal se ut i framtiden.

– Det er en enorm utfordring, men også et stort ansvar. Denne klubben er stor, og mediene og andre kritiserer oss så fort de får sjansen. Men vi må stå sammen, og vet at vi har vært gjennom vanskelige tider tidligere. Men vi skal komme gjennom det som et lag og vi skal klare det sammen. Vi må rekruttere smart og holde på unge sultne spillere, så skal dette gå bra, sa Solskjær.

Søndag spilles sesongens siste runde i Premier League. Da tar United imot Cardiff på Old Trafford. Manchester United ligger på 6.-plass i serien før helgens siste runde, men kan ta seg til femteplass med seier, dersom Arsenal på plassen over avgir poeng.

