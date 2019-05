Sluttspillet i ishockey-VM endret på mesterskapets åpningsdag

NTB Sport

I semifinalene skal det høyest seedede gjenværende laget møte det lavest seedede, melder Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF) på sitt nettsted.

Tidligere var det slik at cuprundene ble spikret gjennom et «sluttspilltre» slik at lagene i en kvartfinale visste at man ved avansement ville møte vinneren av en gitt annen kvartfinale. Nå blir det i stedet som for eksempel i NHL-sluttspillet, der høyest rangerte gjenværende lag møter lavest rangerte gjenværende lag.

Alle lagene som tar seg videre fra gruppespillet vil bli rangert på grunnlag av følgende kriterier: 1) posisjon i gruppen, 2) antall poeng, 3) målforskjell, 4) antall scorede mål, 5) rangering før VM.

Om det 7.-rangerte laget slår det 2.-rangerte laget i kvartfinalen, blir neste motstander det topprangerte laget, dersom det er videre til semifinale. Tidligere ville det ikke vært slik, fordi de to topprangerte kvartfinalistene ville vært styrt til hver sin semifinale.

IIHF-kongressen skal avgjøre om det nye systemet skal innføres fast fra neste års VM, men de 16 deltakerlagene ble enige om å teste det ut i årets turnering.

De godtok også et tidligere forslag om å avskaffe straffeslagkonkurranse i finalen. Det skal spilles forlengning etter første mål vinner med tre utespillere på hvert lag, helt til ett lag scorer.

(©NTB)