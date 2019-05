Norge straffet hardt av nådeløse russere i VM-åpningen, tapte 2-5

NTB Sport

At Norge skulle tape mot hockeystormakten var ingen overraskelse. Men måten det skjedde på frustrerer nok landslagssjef Petter Thoresen en smule.

Både 1-0-, 3-0- og 4-0-målet kom i russisk overtall, og etter det var kampen i praksis avgjort. Hadde Norge unngått utvisningsminuttene, kunne det sett betydelig penere ut på resultattavla.

Det hjalp heller ikke at de norske spillerne var tannløse foran det russiske målet. Norge noterte 27skudd på mål, men scoret først etter 56 minutter.

Thomas Valkvæ Olsen sto for den første scoringen. Under to minutter etterpå reduserte kaptein Jonas Holøs igjen, men scoringene ble mest som trøstemål å regne. Norge tar med seg 2-1-seier i siste periode og 27-27 i skuddstatistikken.

Åpnet bra

Den første brukbare norske målsjansen i kampen kom allerede etter to minutter. Først bommet Patrick Thoresen på pucken, men han gjenvant den og sendte den inn foran Russland-målet. Der sto to norske spillere i kø, men de maktet ikke å få løsnet et skudd.

De regjerende OL-mesterne fra Russland så som ventet farligst ut, men Norge hang så absolutt med de første minuttene av kampen. Da Mathis Olimb fikk to minutters utvisning etter 8.27 ble det imidlertid vanskelig. Elleve sekunder senere fikk Jevgenij Malkin sikte inn Jevgenij Dadonov, som umarkert hamret inn 1-0-scoringen.

Norge fikk sitt første overtall etter ni minutter, men klarte ikke å utnytte det. På tampen fyrte Johannes Johannesen av fra distanse, men ingen av lagkameratene kom seg på returen fra Russland-keeper Andrej Vasilevskij.

Etter snaue kvarteret ble Norge utspilt da russerne holdt trykket oppe etter en kontring. Mikhail Grigorenko serverte Artjom Anisimov, som satte pucken inn bak en sjanseløs Henrik Haukeland i Norges mål.

Russisk leksjon

I midtperioden ble forskjellen mellom lagene mer synlig. Norge holdt stand i åtte minutter, men ble igjen straffet i undertall. NHL-poengkongen Nikita Kutsjerov hamret inn 3-0 fra distanse.

Det skulle ikke ta lang tid før russerne scoret igjen. To sekunder etter at Michael Haga pådro seg utvisning for hooking, ble Norge fullstendig utspilt. Som på 1-0 var det kombinasjonen Malkin-Dadonov som sørget for russisk jubel på tribunene i Bratislava.

I minuttene som fulgte var det nærmest énveiskjøring, men Norge fikk en kjempemulighet på tampen av perioden. Mathis Olimb ble frispilt av Andreas Martinsen, men satte pucken rett på Vasilevskij

Tøft for Haukeland

Tredje periode var ett minutt og 26 sekunder gammel da Haukeland måtte plukke pucken ut av mål for femte gang. Han ble forstyrret av Anisimov og slapp Nikita Gusevs skudd mellom beina.

Senere i perioden vartet Haukeland opp med et par solide redninger. Han blir en nøkkelspiller for Norge ettersom den mangeårige førstekeeperen Lars Haugen takket nei til å spille i årets VM.

Utover i tredje periode presset de norske spillerne på for scoring. De fikk uavgjort i skuddstatistikken, men de var langt fra like treffsikre som sine russiske overmenn. Pucken skulle imidlertid sitte i målet til slutt. Thomas Valkvæ Olsen reduserte til 1-5 på pasning fra Alexander Reichenberg. Ett minutt og 40 sekunder senere hamret Holøs inn et langskudd, som ble kampens siste mål.

Norge møter Tsjekkia allerede lørdag og skal senere i mesterskapet spille mot Sverige, Sveits, Østerrike, Italia og Latvia.

(©NTB)