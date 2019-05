Neymar utestengt etter slag mot tilskuer

NTB Sport

Frankrikes fotballforbund åpnet disiplinærsak mot Neymar etter at brasilianeren tilsynelatende slo en tilskuer etter at PSG tapte cupfinalen på straffesparkkonkurranse.

Hendelsen skjedde da Neymar og PSG var på vei opp for å motta sølvmedaljen. Flere mobilkameraer fanget opp at brasilianeren sendte høyrehånden mot ansiktet på en Rennes-fan før det fortsatte med en kort, verbal fight.

PSG har tidligere uttalt at personen skal ha kommet med flere upassende tilrop til flere spillere i forkant av at Neymar dukket opp.

Nå har Frankrikes fotballforbund bestemt at Neymar ilegges en karantene på tre kamper, og at karantenen settes i verk fra 13. mai. Dermed kan han være med når PSG lørdag møter Angers i Ligue 1 lørdag, men må stå over sesongens to siste kamper (Dijon og Reims) samt møte mellom seriemester (PSG) og cupvinner Rennes i Kina i august.

Anker

Samtidig har Neymar anket straffen på tre kampers karantene han fikk av UEFA etter utskjellingen av dommeren etter mesterligatapet mot Manchester United i mars.

Da røk PSG ut av mesterligaen etter at dommeren, ved hjelp av videodømming (VAR), dømte straffespark til den engelske klubben i sluttminuttene. Straffen ble omsatt til scoring som sendte den franske klubben ut av turneringen.

Neymar var ute med skade og spilte ikke kampen på Parc des Princes, men kom med utskjelling av dommeren på Twitter.

– Det er en skam. De får folk som ikke forstår fotball til å se situasjonen i sakte film, skrev Neymar i en Twitter-melding på portugisisk etter den dramatiske avgjørelsen, og ha la til noen saftige gloser som ikke egner seg på trykk.

UEFAs disiplinærorgan svarte med å utestenge Neymar i de tre neste UEFA-turneringskamper, som betyr det de tre første mesterligakampene neste sesong.

