Kostbar bogey for Reitan i England

NTB Sport

Han var langt nede på listen etter en 74-runde torsdag, men en eagle og to birdier helt i starten av fredagens runde ga ham en pangstart. Etter 17 spilte hull var han fire slag under par og i ferd med å kvalifisere seg til de to siste rundene.

Bogey på siste hull ga ham en 69-runde og sendte ham så vidt under streken.

Heller ikke Espen Kofstad eller Kristian Krogh Johannessen greide cuten i Southport. Kofstad var beste nordmann torsdag med en 71-runde, men han brukte 73 slag fredag og endte på par totalt. Johannessen forbedret seg fra 74 til 70 slag, men også han endte på par etter to runder.

Det var ett slag dårligere enn Reitan, som iallfall ble beste nordmann på delt 77.-plass.

Matt Wallace fra England leder turneringen. Han er 12 slag under par etter runder på 65 og 67 slag.

(©NTB)