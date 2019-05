Keeper-Katrine stopper ikke, kan spille på toppnivå som 43-åring

NTB Sport

Blir det slik, vil hun ha hatt en seniorkarriere på hele 25 sesonger. Denne helgen spiller Lunde Final4-sluttspillet i Champions League i Ungarn.

Hennes nåværende kontrakt går ut om vel et år. Og de fleste så for seg at Lunde siktet mot å legge opp etter OL i Japan om 15 måneder.

– Vi er i ganske god dialog rundt dette, og prosessen er godt i gang. Vi tenker i hvert fall fire år fram i tid også med Katrine. Jeg er sikker på at vi skal få det til. Jeg tipper at dette kan bli klart i løpet av få måneder, sier Vipers-trener Gjekstad til NTB.

Signalene fra keeperen er klare. Hun ønsker å spille videre på toppnivå.

– Du skal ikke se bort fra at Gjekstad får det som han vil. Vi skulle egentlig hatt noen møter rundt dette allerede, men vi får ta det om ikke lenge. Man kan jo ikke telle år lenger. Jeg hadde jo ikke sett for meg at jeg skulle ha holdt på til nå heller, sier Lunde til NTB.

Heldig

Lunde har styrt unna alvorlig skader hittil.

– Det er jo noen småting hele tiden, men slike skader må man jo bare leve med. Men jeg har sluppet unna store ting, sier hun.

Venninnen Heidi Løke (36) synes det er strålende nyheter at Lunde åpner for å holde på lenge til.

– For det første er hun etter min mening verdens beste keeper. Jeg ser ingen grunn til hvorfor hun ikke skal fortsette så lenge hun ikke sliter med skader, sier Løke til NTB.

De to knyttet tett bånd i tiden da begge var i Györ.

Mesterliga

Lunde har fire mesterligatitler, to med Viborg og to med Györ. Og i tillegg er det blitt noen bitre finaletap i en allerede svært lang karriere.– Jeg har stort sett bare gode minner fra tiden i Györ. Vi gjorde det godt sportslig, og så traff jeg jo mannen min der, sier Lunde.

Sammen har de datteren Atina.

Gjekstad er ikke redd for å satse på en keeper født 30. mars 1980. – Hun holder høy kvalitet på det hun gjør fortsatt og har ikke fysiske plager som legger noen begrensninger.

– For det første er hun god i mål. Det andre er at Katrine har vært med så lenge at en del spillere er litt redd for å skyte på henne. Hun står i målet med en stor autoritet som kan skremme noen. Det er noe du først oppnår etter å ha vært meget god over lang tid, sier han.

