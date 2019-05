Hazard har ikke bestemt om han vil bli i Chelsea

NTB Sport

Hazard sendte de blå til europaligafinale da han satte inn det avgjørende straffesparket mot Eintracht Frankfurt torsdag. Belgieren hadde ikke sin beste kamp, men sto for målgivende pasning ved lagets mål og ble altså til slutt avgjørende i straffesparkkonkurransen.

Skuddet som sendte Chelsea til finalen mot byrival Arsenal kan faktisk ha vært Hazards siste touch på Stamford Bridge, som har vært hjemmebanen hans siden 2012 da han ble hentet fra franske Lille.

28-åringen kobles til Real Madrid, en klubb han tidligere har sagt det er en drøm å spille for. Hazards kontrakt med Chelsea går ut etter sesongen. Trener for den spanske giganten er en av Hazards barndomsidoler, nemlig Zinédine Zidane.

Hazard selv hadde ikke mye å si om sin egen framtid etter kampen.

– Jeg tenker bare på å vinne noe med denne klubben og med dette laget. Om dette blir min siste kamp vil jeg forsøkte å gjøre alt jeg kan, hvis ikke vil jeg likevel gi alt. Jeg har ikke bestemt meg ennå, jeg tenker bare på å vinne kamper, sier han til Chelseas hjemmesider.

Chelsea har fortsatt håp om å beholde sin største stjerne, og etter torsdagens kamp var spillerne tydelige på at de ønsker at Hazard skal bli.

– Jeg er sikker på at alle her, også oss spillere, ønsker at han skal forbli Chelsea-spiller ut karrieren. Men hvem vet hva han tenker. Over de siste sju-åtte årene har han vært fantastisk. Uansett hva han bestemmer seg for vil vi respektere det, sier midtbanespiller Ruben Loftus-Cheek til Sky Sports.

I England har Hazard vunnet Premier League to ganger med klubben, og har også vært med på å gå til topps både i FA-cupen og ligacupen.

– Jeg håper han blir, men man vet aldri i fotball. Jeg tror at hodet hans er her i Chelsea. Etter sesongen kan han kanskje snakke om situasjonen. Jeg vet ikke noe om at han skal dra, så jeg håper han blir. Han er en veldig viktig og spesiell spiller. Han er en av de beste i verden, sier brasilianske Willian.

Hazard ble nominert til årets spiller i Premier League denne sesongen. Belgieren har 16 mål og 15 assist for Chelsea, som ligger på tredjeplass før siste serierunde.

