Gode skadenyheter for Liverpool

NTB Sport

Søndag spilles siste runde i Premier League, en runde der det omsider blir avgjort hvem som stikker av med ligatittelen. Liverpool med 94 poeng ligger ett poeng bak Manchester City før siste runde.

Skal Liverpool ta sitt første ligagull siden 1990 må de slå Wolverhampton, samtidig som City avgir poeng borte mot Brighton.

På pressekonferansen fredag kom Liverpool-manager Jürgen Klopp med gode nyheter foran kampen mot «ulvene».

Mohamed Salah, som forrige helg pådro seg hjernerystelse er friskmeldt og tilbake i troppen. Klare er også Andy Robertson og Jordan Henderson, så gjenstår det å se om de starter. Liverpool-spiss Roberto Firmino er derimot fortsatt ute med en muskelskade.

Et av de største øyeblikkene

Tirsdag tok Liverpool seg til mesterligafinale etter en kruttsterk 4-0-seier mot Barcelona. Søndag kan det med litt hell bli ligagull i tillegg.

– Vi møter Wolverhampton og det er det vi konsentrerer oss om. Men det gjør ikke prestasjonen mot Barcelona noe mindre. Det var et av de største øyeblikkene i fotballens historie, ikke bare for Liverpool. Men det har ingenting med helgens kamp å gjøre, bortsett fra at det gir oss selvtillit inn mot kampen.

Det ligger uansett an til en høydramatisk avslutning på sesongen, der to lag har en rekordhøy poengsum. Liverpool kan ende opp med sølv med 97 poeng, en sum som ville holdt til ligagull i samtlige Premier League-sesonger med unntak av fjoråret da City stoppet på 100.

– Å være stabil er noe av det vanskeligste i livet til en fotballspiller. Det er mange gode spillere der ute, men å være stabil uke inn og uke ut er veldig vanskelig.

– Hvordan kan vi ha 94 poeng med en gruppe helt vanlige spillere? Vi har ikke det. Vi har en veldig spesiell gruppe spillere.

(©NTB)