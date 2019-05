Wagner blir ny Schalke-trener

NTB Sport

Wagner var sist manager i engelske Huddersfield, som rykker ned fra Premier League. Det arbeidsforholdet ble avsluttet i januar.

Schalke er i slutten av en tung sesong, men avverget nedrykkstrusselen under midlertidig trener Huub Stevens, som overtok etter Domenico Tedesco i mars.

Sportsdirektør Jochen Schneider sier at Wagner passer klubbens profil perfekt.

– Han liker intens og temposterk fotball, og han kan forme et lag med sin personlighet og utvikle enkeltspillere, sa han.

Wagner sa at sjansen til å hjelpe Schalke opp av bølgedalen er den største motivasjonen når han vender tilbake til tysk fotball.

Han spilte selv 36 kamper for Schalke mellom 1995 og 1997. Han spilte for en rekke klubber i Tyskland, men var landslagsspiller for farens hjemland USA.

Wagner gikk gradene som ungdomstrener i Hoffenheim og reservelagstrener i Borussia Dortmund (under Jürgen Klopp, som han i sin tid spilte sammen med i Mainz og har et nært forhold til), før han ble ansatt som manager i Huddersfield.

Nå skal han ha ansvaret for Dortmunds nærmeste nabo og rival.

