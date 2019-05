Stjernespissene sendte Arsenal til europaligafinalen

NTB Sport

Nok en gang var det spissduoen Pierre-Emerick Aubameyang og Alexandre Lacazette som spilte hovedrollen. De scoret henholdsvis ett og to forrige uke. I Spania torsdag ble det hattrick på Aubameyang og én scoring for Lacazette. Det sørget for at Arsenal er i finalen i europaligaen etter en sterk 4-2-seier på Mestalla.

– Dette betyr mye. Vi lærte av forrige sesong (tapte for Atlético Madrid i semifinalen). Denne gang gjorde vi ikke de samme feilene, og nå er vi i finale, sa Aubameyang til BT Sport.

– Vi visste at vi måtte score, og Auba var utrolig i kveld. Vi vil kvalifisere oss til mesterligaen, og vi vil ha trofeet. Vi har spilt dårlig i Premier League den siste måneden, men nå er vi fortsatt med, sa Lacazette.

I Baku 29. mai venter byrivalen Chelsea, som slo Eintracht Frankfurt på straffespark. Med Liverpool og Tottenham klare for finale i mesterligaen er det total engelsk dominans i Europa. At samtlige fire finalister fra mesterligaen og europaligaen er fra samme nasjon har aldri skjedd tidligere. Tre av dem er attpåtil fra samme by, London.

Arsenal-manager Unai Emery er klar for sin fjerde europaligafinale, etter å ha vunnet turneringen tre ganger med Sevilla.

Arsenal så en stund ut til å havne i trøbbel, men etter å ha havnet bakpå etter 11 minutter, gjorde Premier League-klubben jobben. Med 3-1-ledelse fra forrige ukes oppgjør i London var gjestene aldri truet etter at Aubameyang utlignet etter 17 minutter.

To raske scoringer

Hjemmelaget fyrte løs fra start hjemme på Mestalla. Etter 11 minutter smalt det for hjemmelaget. Rodrigo Moreno fant Kévin Gameiro på bakre stole, og franskmannen skled inn 1-0 til vill jubel.

Arsenal virket rystet. To minutter etter var Rodrigo nær å doble. Han tok med seg ballen og fikk avsluttet fra god posisjon, men skuddet ble blokkert av målscorer Gameiro. Avslutningen hadde riktignok retning utenfor. Like etter var Rodrigo på farten igjen. Spissen var bare centimeter unna en fantastisk scoring på langskudd.

Så slo Arsenal tilbake ut av det blå. Pierre-Emerick Aubameyang var mannen som satte inn 3-1 helt på slutten i London. Denne gangen sendte han Arsenal et steg nærmere finalen med en briljant avslutning fra like utenfor 16-meteren. Dermed sto det 1-1 etter 17 minutter.

Det ga gjestene pusterom. Arsenal virket mer komfortable, mens luften så ut til å ha blitt slått ut av hjemmelaget. Riktignok fortsatte de å angripe, men de klarte ikke spille seg til store sjanser. Etter 35 minutter fikk de likevel en bra mulighet. Frisparkspesialist Dani Parejo fikk teste skuddfoten fra drøye 20 meter, men skuddet snek seg utenfor.

Fem minutter før pause kunne det vært punktert. Aubameyang gjorde et glimrende forarbeid og serverte spissmaker Alexandre Lacazette. Fra glimrende hold skjøt han i stolpen og ut.

Stjernespissene leverte

Valencia trengte minst to mål for å holde liv i finaledrømmen. De åpnet entusiastisk, men bare fem minutter ut i omgangen var alt håp ute. Og som i London for en uke siden var det Lacazette som senket spanjolene. Den gangen scoret han to. Torsdag satte han spikeren i Valencia-kista.

Aubameyang vant ballen høyt i banen. Den nådde Lucas Torreira, som spilte videre til den franske spissen. Lacazette vendte opp og banket inn 2-1 til Arsenal.

Det betydde at Valencia måtte score fire mål uten å slippe inn for å spille finale. De brukte bare åtte minutter på å sette inn 2-2 da Gameiro kranglet inn sitt annet mål for dagen.

Scoringen så ut til å gi vertene håp. De kjørte på, men skapte ikke de helt store sjansene. Forsvarsspiller Garay forsøkte lykken fra omtrent 30 meter, men skuddet gikk utenfor.

Men så var det Arsenals dødelige angripere. Etter 69 minutter var alt håp ute for spanjolene. Ainsley Maitland-Niles slo inn fra høyre, og Aubameyang skled inn 3-2 til gjestene.

Valencia fortsatte å angripe, men fikk ikke redusert. Istedenfor rundet Aubameyang av en herlig kamp da han banket ballen i nettaket og sørget for at 4-2 til Arsenal ble resultatet.

