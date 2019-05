Kofstad med brukbar start i British Masters

NTB Sport

Kofstad innledet med birdie på de to første hullene, men resten av veien ble det to bogeyer (5. og 16. hull) og bare en birdie, på 11. hull. Runden hans plasserer ham på delt 46.-plass.

Kristian Krogh Johannessen og Kristoffer Reitan gikk begge åpningsrunden to slag over par og er ikke blant de 100 beste. For begge ødela en dobbeltbogey.

Reitan fikk sin på 3. hull. Han greide birdie på 11. og 13. hull, men hadde bogey på 9. og 12. hull. Johannessen, som startet dagen på 10. hull, fikk sin dobbeltbogey på 17. hull. Han var tidlig to under par etter birdie på 11. og 13. hull, men det ble bogey på 16. og 9. hull.

Matthew Jordan fra England leder turneringen etter en knallsterk 63-runde, ni slag under par.

