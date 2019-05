Kalla åpner for å delta i tre nye mesterskap

NTB Sport

Kalla hadde en variabel fjorårssesong. Hun slet i lange perioder, men kunne juble for stafettgull i VM i Seefeld. Der spilte hun en viktig rolle da hun parkerte Astrid Uhrenholdt Jacobsen på den tredje etappen. I de individuelle konkurransene fikk hun ikke med seg noen medaljer, noe som skuffet henne.

Nå kan det se det ut som langrennsløperen får flere muligheter til å vinne edelt metall. På spørsmål om hvor lenge hun ønsker å fortsette satsingen, åpner 31-åringen for mange sesonger.

Skistjernen vil ikke love noe utover at hun går neste sesong, men sier at VM i Oberstdorf i 2021, OL i Beijing året etter og VM i Planica 2023 er i tankene hennes og at det er aktuelt å delta i alle.

– Det er lettere å tenke at jeg nok ikke kommer til å holde på i 2026, selv om Stockholm kan få OL da. I 2025 er det trolig VM i Trondheim, og det føles også for langt unna til å kunne delta, sier Kalla.

Hun forteller at praktetappen i Seefeld har hatt stor betydning for motivasjonen.

– Det var kjempeviktig da, men kanskje enda mer nå etterpå når jeg kjenner enda større takknemlighet for at jeg fikk oppleve det. For det er virkelig det som har gjort at jeg vil legge ned treningstimene som behøves, sier Kalla.

Hun sier at det er motivasjonen som styrer hvor lenge hun skal holde på som langrennsløper.

– Jeg vil ikke love noe, men akkurat nå er det veldig moro.

(©NTB)