UEFA informerte om mesterliga med opp- og nedrykk

NTB Sport

– De har tanker om opp- og nedrykk. Det er et annet system enn det vi har i dag. Meningen er også at flere klubber skal være involvert, sa Lars-Christer Olsson etter møtet. Han er president i European Leagues, en interesseorganisasjon for de europeiske ligaene.

Organisasjonen har motsatt seg planene om endring av mesterligaen, som lekket ut da Europas klubbforening (ECA) foreslo dem for UEFA tidligere i år. ECA er en interesseorganisasjon for klubbene og ivrer for endringene som vil favorisere de store klubbene.

– Det er ikke stor forskjell mellom planene UEFA presenterte i dag og ECAs forslag som ble lekket i mars, sa Olsson, som ikke ville gi ytterligere kommentarer før UEFAs orienterer sine 55 medlemsnasjoner under et møte i Budapest 17. mai.

Ikke avgjort

Etter det to og en halv time lange møtet i Nyon forsikret UEFA-president Aleksander Ceferin om at ingen avgjørelse er truffet ennå.

– Sist mesterligaen ble endret, i 2016, fikk UEFA kritikk for ikke å ha diskutert tilstrekkelig med de berørte parter. Da jeg like etter ble valgt til president, insisterte jeg på at framtidige endringer skulle gjøres bare etter konsultasjoner, og dagens møte er et bevis på det, sa han i en pressemelding.

– Det er viktig å huske at ingenting er bestemt ennå. I øyeblikket har vi bare ideer og meninger.

UEFA skal etter planen vedta mesterligaens framtidige format neste år, etter flere møter med klubber, ligaer og andre interessenter, deriblant TV-rettighetshavere.

– Dette var det første møtet av mange, sa Olsson. Han antydet av European Leagues kan komme til å legge fram et motforslag i oktober.

Trussel

Representanter for 244 europeiske klubber i 38 land møttes tirsdag i Madrid i European Leagues-regi for å diskutere UEFAs planer for mesterligaen. Interesseorganisasjonen ønsker at plasseringer i hjemlige serier fortsatt skal være hovedkriteriet for å kvalifisere seg til UEFAs klubbturneringer, slik det har vært siden starten i 1955.

ECA ønsker derimot at mesterligagruppene skal utvides til å omfatte inntil åtte lag, og at klubber som gjør det godt i turneringen, for eksempel ved å kvalifisere seg til cupspillet, skal være garantert plass neste sesong. Større grupper vil også gi flere kamper og større TV-inntekter.

Dette anses av ligaene som en trussel fordi det er et steg mot et lukket internasjonalt ligasystem.

Det er allerede bestemt at det fra høsten 2021 og i tre sesonger framover skal være gruppespill med 32 lag i både mesterligaen, europaligaen og en ny UEFA-turnering, der det i hver turnering er fire lag i hver gruppe.

