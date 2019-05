Mørks neste arbeidsgiver i trøbbel, pengeknipe gir lønnsstopp

NTB Sport

– Dette du nå forteller meg, har ikke vi noen signaler på. Vi får bare avvente framover, sier Mørks far Morten til NTB.

Datteren forlater Györ om få uker og spiller Champions League-sluttspill til helgen.

Hennes kontrakt med Bucuresti skal være verdt opp mot 3 millioner kroner i året. Det gjør henne til en av de tre-fire best betalte spillerne i kvinnehåndballen.

Mørks avtale trer i kraft 1. juli. Det er uklart hvor lang avtalen er.

Bucuresti bytter trenere som nordmenn skifter hjul på bilen. Ni stykker har klubben kvittet seg med siden 2014.

Bytter

Bucuresti har det som er ansett som verdens beste og mest komplette spiller i Cristina Neagu. I likhet med Mørk har hun vært alvorlig kneskadd. Neagu ødela seg i EM i desember.

Amanda Kurtovic har spilt for CSM Bucuresti siden 2017, men er klar for ungarske Györ foran neste sesong. Mørk går motsatt vei.

Den tidligere friidrettsstjernen Gabriela Szabo, som er klubbpresident i CSM Bucuresti, bekrefter den økonomiske knipen klubben står i overfor den rumenske avisen Telekom Sport.

Ifølge Szabo har ikke problemene bare ført til utfordringer rundt utbetaling av lønninger, men også med andre økonomiske forpliktelser.

CSM Bucuresti har størst budsjett av samtlige klubber i den rumenske kvinneligaen. Klubben får brorparten av sine inntekter fra kommunen og også noe fra ulike sponsoravtaler.

I øyeblikket skal imidlertid kommunen ha lagt lås på klubbens penger.

Fire strake

Den montenegrinske stjernen Majda Mehmedovich vedgår at spillerne ikke har fått lønn på flere måneder.

– Dessverre har vi disse problemene, men jeg er ikke i posisjon til å snakke om dem. Jeg tror på CSM, og vet de vil hjelpe oss med å få lønningene våre, men det er deres jobb. Jeg stoler på presidenten, sier Mehmedovich til Telekom Sport.

Lagvenninnen Iulia Curea bekrefter overfor samme avis at spillerne inntil nå har holdt tett om at lønningene har uteblitt.

– Jeg er sikker på at hadde klubben hatt pengene, hadde vi fått lønn allerede, sier hun.

CSM Bucuresti har tatt fire strake seriemesterskap i Romania og vant mesterligaen så sent som i 2015/16-sesongen. De to siste årene har det blitt semifinaleexit i mesterligaen.

Sportslig motgang

Denne sesongen har klubben slitt mer. Sist helg røk CSM på et meget overraskende 21-29-tap i ligaen for SCM Gloria Buzau. Resultatet, som var et av de mest overraskende i den rumenske toppserien denne sesongen, betyr at Bucuresti nå er tre poeng bak ligaleder Valcea. Sistnevnte tar etter alle solemerker seriemesterskapet.

I mesterligaen ble det i tillegg exit i kvartfinalen. Klubbens eneste trofé denne sesongen kom dermed i den rumenske cupen.

Det går også mot store endringer i spillertroppen til CSM Bucuresti foran neste sesong. Amanda Kurtovic og Majda Mehmedovich (skal til Buducnost) er to av flere profiler som forsvinner. I tillegg til Nora Mørk har klubben signert kontrakter med blant andre den svenske veteranen Linnea Torstenson og spanske Carmen Martín.

