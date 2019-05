Liverpool hylles i britiske medier, spanske aviser i svart

NTB Sport

«Det største comebacket siden Lazarus», skriver Daily Mail, mens The Telegraph skriver om et «utrolig comeback» og at en fantastisk uke kan rundes av med ligagull søndag.

I avisen The Guardian skrives det om «kjempers mentalitet» og at mannen bak mirakelet er Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Liverpool lå under 0-3 etter den første semifinalen i Spania, men vant 4-0 på Anfield tirsdag og sikret seg billett til ny mesterligafinale.

Liverpool-manageren hyller sine spillere og trekker fram Trent Alexander-Arnolds corner som førte til den avgjørende 4-0-scoringen.

– Det var genialt av Trent. Wow. Jeg så ballen gå i nettet, og jeg visste ikke hvem som hadde slått corneren, eller hvem som scoret målet. Men etter å ha sett reprisen ser jeg at det er et utrolig mål.

På britisk TV hyller tidligere Liverpool-spiller Robbie Fowler det røde laget.

– Når man snakker om store kvelder, så er denne den største. Det er helt fantastisk. Før kampen brukte vi mange superlativer for å beskrive Lionel Messi. Nå har vi brukt noen flere på Liverpool, sa Fowler til BT Sport.

Ingen god dato

I Spania beskriver sportsavisen AS resultatet som en tragedie. Avisen skriver også om sammentreffet om at tapet skjedde på samme dato (7. mai) som da Barcelona på lignende vis røk ut av fjorårets turnering, da mot Roma.

7. mai er for øvrig samme dato som da Barcelona tapte europacupfinalen mot Steaua Bucuresti i 1986.

Marca er ikke nådig mot Barcelona-trener Ernesto Valverde, men bruker også mye spalteplass på å hylle Liverpool-manager Klopp og skriver at det engelske laget er verdige vinnere.

Barcelona-spillerne la derimot skylden på seg selv.

– Det er vi som er på banen, og vi må be om unnskyldning, sa Luis Suárez til spanske Sport.

– Det er ikke til å fatte. På det siste målet ser vi ut som smågutter. Vi regner med at kritikken kommer til å hagle mot oss.

Også Barcelonas klubbpresident Josep Maria Bartomeu ber fansen om unnskyldning, og antyder at Valverdes posisjon skal evalueres.

– Jeg føler med våre supportere. På et tidspunkt skal vi ta en titt på hva det var som gikk galt, sier han til Sport.

(©NTB)