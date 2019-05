Ingstad ble årets spiller i Danmark

NTB Sport

Det er spillerne i dansk eliteserie og 1. divisjon samt danske utenlandsproffer som har stemt henne fram til den beste kvinnelige spilleren i 2018. Hun vant avstemningen foran den danske Györ-spilleren Anne Mette Hansen og nederlandske Kelly Dulfer fra København.

Ingstad fikk 38 prosent av stemmene, mot 18 for Hansen og 16 for Dulfer.

– Kåringen skjer på bakgrunn av et flott 2018 for Vilde og resten av Team Esbjerg, og det ser ut til at det fortsetter. Avslutningen av denne sesongen byr på EHF-cupfinaler mot ungarske Siofok og dansk mesterskapsfinale mot Herning-Ikast, skriver spillerforeningen i en uttalelse.

Også i fjor ble det norsk seier i kåringen, da Veronica Kristiansen vant.

Lørdag spiller et Esbjerg-lag med fem norske spillere (også Sanna Solberg, Kristine Breistøl, Marit Røsberg Jacobsen og Marit Malm Frafjord) returkamp i EHF-cupfinalen i Ungarn etter 21-21 i hjemmekampen.

