Suksesstrener skal få fart på østerriksk hoppstjerne

I vinter måtte Schlierenzauer akseptere at han ikke ble funnet god nok til å delta under hjemme-VM i Seefeld. Det var første gang siden 2005 at hoppstjernen gikk glipp av et ski-VM.

Mannen med 53 verdenscupseirer har også tatt fire OL-medaljer og 17 VM-medaljer (skiflyging inkludert), men det er en stund siden han presterte jevnt på toppnivå.

Foran neste sesong tas det derfor grep. Tirsdag opplyste Det østerrikske skiforbundet at Schlierenzauer inn mot neste sesong vil bruke suksesstreneren Werner Schuster som rådgiver.

Østerrikske Schuster ga seg nylig som trener for de tyske hopperne. Han har en fortid som landslagstrener i hjemlandet Østerrike.

