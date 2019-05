Jansrud: – Jeg er mer opptatt av at kulturen består enn at Henrik skal få styre

NTB Sport

Jansrud tok seg tid til å snakke om mandagens dom i Oslo tingrett da han stilte opp for Tine-stafetten på Bislett i Oslo tirsdag.

Dommen handlet isolert sett om retten til å profilere egen reklame på hjelmen. Dommen slo fast at det har ikke en utøver rett til.

Sist sesongs verdensmester i utfor i Åre sier at han ikke har noe forhold til dommen i Oslo tingrett som sådan.

– Men selvfølgelig, hvis det hadde vært et annet utfall så hadde konsekvensene vært at det hadde gått ut over alpint og resten av skiforbundet. Det hadde blitt en del av vårt problem. Jeg mener som en del av løpergruppa at dette har vært en utøvers rett og mulighet til å utfordre det som denne personen mener ikke har fungert opp mot et idrettspolitisk system mer enn noe annet. Der er ikke vi løpergruppa part i utgangspunktet. Vi er en part i konsekvensene, men vi kan ikke ta noe standpunkt i det som er Henriks rett og mulighet, sa Jansrud til NTB.

Dyrt

Jansrud sier at selv om Kristoffersen har gått på et lite nederlag i første runde, så er det ingenting som tilsier at saken er over. Han sier at dette er en sak med mange lag.

– Noe av argumentasjonen går på det han sier i retten, mens noe går på verdiene i hele sporten. Alpint er i utgangspunktet en dyr idrett, og det er kanskje ikke det beste å la en 13-åring tro at helikopter til og fra renn er det beste. Vi har alle et ansvar for hvordan vi framstilles, men også et ansvar for å si fra om hva som egentlig skal til. Jeg mener at vi har bevist at vi kan vinne renn og ta titler med det opplegget vi har.

Betale selv

34-åringen fra Gudbrandsdalen mener det er viktig å skille mellom hva man vil og hva man har behov for.

– Det er alltid uansett åpning for å gjøre bra ting som koster penger, men det er også lov til å betale det selv. Det er mange lag å forholde seg til, men det er viktig for min del å si at jeg mener at vårt opplegg holder et meget høyt internasjonalt nivå. Det vi uansett skulle ha spart inn på reisebelastning og slike ting, er det ingen som nekter Henrik å gjennomføre på egen hånd. Men bortsett fra det så legger jeg meg ikke opp i hva han mener og ønsker.

Jansrud tror det kommer nye runder, men har ingen formening om Kristoffersen kommer til å anke dommen eller ikke.

– Denne prosessen har ingenting med meg å gjøre, men konsekvensene har med meg å gjøre. Jeg er mer opptatt av at kulturen består, enn at Henrik skal få styre. Han har valgt å gjøre det slik, og det har han lov til. Men jeg er opptatt av at kulturen skal bestå, og da er laget viktigst. Vi må sementere det vi gjør i et enda sterkere opplegg, sa Jansrud.

