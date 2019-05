Røste: Viktig avgjørelse for norsk idrett

NTB Sport

– Jeg er først og fremst opptatt av at avgjørelsen forsvarer en landslagsmodell som fungerer godt, sier Erik Røste til NTB etter at Norges Skiforbund fikk fullt medhold i saken mot Henrik Kristoffersen.

– Jeg er glad for at Norges Skiforbund har vunnet saken fullt ut. Dette er en viktig avgjørelse ikke bare for Skiforbundet, men for hele norsk idrett. Dommen gir oss medhold i grunnleggende avklaringer for måten vi finansierer toppidretten på, og legger til rette for rekruttering, barn, ungdom og breddeaktiviteter, sier Røste.

Han mener at dagens modell ganger alle, også toppidrettsutøvere som Kristoffersen.

– Retten slår fast at det er en god balanse mellom forbundets rettigheter og utøvernes muligheter til å inngå personlige avtaler, sier skipresident Erik Røste, som konkluderer med at retten mener at forbundet opererer innenfor EØS-reglene.

– Hvordan har det vært å stå i strid med egen utøver?

– Vi har stått i det fordi vi mener det er riktig. Det er jo ikke noe vi ønsker, vi ønsker å tilrettelegge best mulig for alle utøverne. Det har vært en spesiell situasjon, det er hevet over en hver tvil, sier Røste, som ikke tror denne saken vil ha noe å si for det personlige forholdet mellom Kristoffersen og ledelsen i Skiforbundet.

– Vi har vært klare på å skille innholdet i denne saken fra det personlige. Henrik er tatt ut på landslaget for neste sesong, sier skipresidenten.

Retten har tatt hensyn til at Henrik Kristoffersen har stått alene mot et mektig forbund, og han slipper derfor å betale sakskostnader til tross for at Skiforbundet vant på alle punkter. Røste kan ikke si hvor mye saken har kostet Norges Skiforbund, men advokat Per Andreas Bjørgan opplyser at dersom det blir en anke, vil prislappen trolig beløpe seg til flere millioner kroner.

