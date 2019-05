Henrik Kristoffersen skuffet etter nederlaget

NTB Sport

Kristoffersen ønsket å kjøre med Red Bull-logoen på hjelmen, men skiforbundet sa nei, og saken endte dermed i retten i mars.

Mandag kom Oslo tingrett med sin domsavsigelse: Kristoffersen får ikke kjøre med sin private sponsor på hjelmen.

– Jeg er naturlig nok veldig skuffet over dommen, men har respekt for at retten har kommet til en annen konklusjon enn den vi mener er riktig. Jeg visste at jeg tok fatt på en bratt motbakke i forsøket på å få Oslo tingrett til å endre oppfatning fra forføyningssaken. Nå skal vi sette oss ned og lese dommen grundig, og sammen med advokaten og støttespillere vurdere om den skal ankes inn for lagmannsretten. Jeg kommer helt klart til å vurdere alle muligheter og innfallsvinkler i tiden fremover, sier Kristoffersen i en pressemelding.

Selv om skiforbundet gikk seirende ut av kampen, mener Kristoffersen at kampen ikke har vært forgjeves.

– Saken har satt fokus på oss enkeltutøveres manglende rettigheter, og skiforbundets totale eiendomsrett over utøvernes markedsrettigheter. Jeg setter stor pris på den massive støtten jeg har fått, fra mange utøvere i en rekke idretter, og fra idrettsledere i klubber og lag, som har sagt at jeg har kjempet en batalje på vegne av mange. sier Henrik Kristoffersen.

Kristoffersens advokat Odd Stemsrud mener dette er en svart dag for alle som håpet på økt støtte til breddeidrett og frihet for enkeltutøvere underlagt Norges Skiforbund.

– I dommen har Oslo tingrett ganske oppsiktsvekkende valgt å fravike internasjonal konkurranserett. Noe mer kan jeg ikke si før jeg har lest dommen grundig, sier Stemsrud.

