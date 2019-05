Favoritten Elverum til sluttspillsfinalen etter semifinaledrama

NTB Sport

Den første finalekampen spilles i Arendal kommende søndag.

Elverum er naturlige finalefavoritter selv om ØIF Arendal ble seriemester. Hedmarksklubben har blitt sluttspillsmestere de sju siste årene og har vært i finalen i de siste ni, og de regjerende mesterne er favoritter til å ta en ny tittel under Michael Apelgrens ledelse.

Mandagens kamp i Bergen startet best for hjemmelaget som tok en tidlig 7-3-ledelse. Elverum utlignet så til 10-10. Til tross for at Elverums Endre Langaas fikk direkte rødt kort i det 20. minutt, dro bortelaget litt ifra mot slutten av omgangen.

Elverum ledet derfor 23-20 til pause.

Det var jevnt gjennom hele 2. omgang, og det sto uavgjort 34–34 med bare to minutter igjen å spille. Elverum viste da fram rutinen og dro i land tomålsseier 36-34.

– Dette ble som i de foregående kampene. Det rant inn med mål begge veier, men vi fikk et par redninger og et par mål på slutten som gjorde at det bikket vår vei, sa Elverums veterankeeper Morten Nergaard til TV 2 etter kampen.

Han kom inn igjen i målet mot slutten av kampen og ble en slags matchvinner da det gjaldt som mest.

– Vi er stolte over det vi står for, og vi har jobbet hardt for å komme dit vi er. Dette blir en heftig finale. ØIF Arendal ble seriemester og er kanskje en liten favoritt, men du kan aldri regne bort Elverum. Dette kommer til å bli en fantastisk finale, sa Elverums trener Michael Apelgren.

Slik endte semifinaleserien mellom FyllingenBergen og Elverum:

1. kamp: Elverum – Fyllingen Bergen 42.29

2. kamp: FyllingenBergen – Elverum 33–29

3. kamp: Elverum – Fyllingen Bergen 37–22

4. kamp: FyllingenBergen – Elverum 34–36

