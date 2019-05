NTB Sport

Det står 3-3 i sluttspillserien mellom de to lagene etter at Blues slo tilbake i Dallas Stars hang lenge med i kampen, men ble hardt straffet i midten av tredje periode, da gjestene punkterte kampen med to raske scoringer.

Zuccarello hadde assist på Tyler Seguins scoring til 1-1 i første periode. Nordmannen løsnet selv to skudd i løpet av kampen, og han var på isen i 15.14 minutter.

Stars ble rystet fra start av et sultent bortelag. Blues etablerte press mot vertenes mål, og etter ett minutt og tre sekunder satt pucken i mål. Alex Pietrangelo forlenget et skudd fra Sammy Blais til nettet bak Dallas-keeper Ben Bishop.

Elleve minutter ut i perioden var Zuccarello sentral da Stars kvitterte. Han fikk pucken på høyresiden og sendte en hard puck inn mot Blues målet, og Tyler Seguin sørget for 1-1.

Stopp

Annen periode var lenge målløs tross flere brukbare sjanser. Blant annet misbrukte Stars-kaptein Jamie Benn en stor mulighet etter 33 minutter.

Blues' David Perron tok derimot vare på sjansen da han fikk pucken fra Oskar Sundqvist to minutter senere. Dermed var bortelaget i føringen igjen.

I tredje periode scoret Jaden Schwartz og Sammy Blais med 33 sekunders mellomrom. Kampen endte 4-1, og St. Louis har hjemmebanefordel i siste kamp.

Vinneren av kvartfinaleserien møter enten San Jose Sharks eller Colorado Avalanche i semifinalen.

