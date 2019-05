Torgeir Børven ble overtidshelt for Odd

NTB Sport

Matchvinnerscoringen er Børvens sjette for sesongen. 27-åringen var våken og snappet med seg ballen fra Lars Sætra. Alene mot Viljar Myhra var spissen iskald og sendte ballen i mål til ellevill jubel fra hjemmefansen.

– Det er veldig moro å se gutta spille fotball om dagen. Vi er gode. Det eneste negative er ineffektiviteten. Det er en kamp vi bør vinne med tre mål, sa Odd-trener Dag-Eilev Fagermo til Eurosport.

Overtidsscoringen gjør at Godset går på sesongens første bortetap. Laget har klart 1-1 og 0-0 mot henholdsvis Brann og Rosenborg.

– Den er kjempevond. Det er helt utrolig at vi slipper inn en slikt mål. Jeg blir bare lei meg når jeg ser det, sa Bjørn Petter Ingebretsen.

Hagen-scoring

Odd sto også for kampens første mål. Fredag signerte Odd-veteran Steffen Hagen en ny toårskontrakt og feiret det med å stange vertene i ledelsen på et hjørnespark etter halvspilt første omgang. Det var sørlendingens niende scoring i sin 426. kamp for telemarkingene.

– Steffen Hagen betyr veldig mye. Han er en av de sterkeste og største fotballspillerne i klubbens historie. Han er veldig god enda og kommer til å være det i tre-fire år til, sa Fagermo om egen kaptein.

Torgeir Børven trodde han hadde doblet ledelsen tolv minutter senere, men scoringen ble korrekt annullert av Kim André Johnsen for offside.

Vebjørn Hoff burde ha sikret 2-0 da han ble servert av Markus André Kaasa like etter pause. Hoff hadde derimot glemt å ta av ryggsekken og skjøt himmelhøyt over.

Jubilant «Mos»

Amahl Pellegrino fikk en god mulighet til å utligne for gjestene noe etterpå, men spissen klarte ikke å sette avslutningen på mål.

Det gjorde derimot spisskollega Abdellaoue kvarteret før slutt. Herman Stengel sendte Jonathan Parr gjennom på kanten, som la hardt inn foran mål. I sin 200. eliteseriedebut dukket «Mos» opp og viste måljegerinstinkt ved å pirke inn 1-1 foran Sondre Rossbach.

Like før slutt måtte Nicholas Mickelson forlate banen med en skade. På det påfølgende frisparket sendte Pellegrino av gårde et godt forsøk, men Odd-veteran Hagen viste rutine og fikk headet unna.

Vondt ble til verre for drammenserne få minutter senere. Overtidsscoringen fra Børven ble tunga på vektskåla og sikret Odds fjerde seier for sesongen.

(©NTB)