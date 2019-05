Ohi herjet da Molde tok sterk borteseier

NTB Sport

Etter to kamper uten mål våknet Omoijuanfo til alvor til live i Haugesund søndag. Han banket inn to mål, det fjerde og femte for sesongen, og sørget for Molde-seier på en vrien bortebane.

Dermed beholder romsdalingene serieledelsen. Avstanden ned til Bodø/Glimt er på tre poeng, men de gule har til gjengjeld én kamp til gode.

Scoret på straffespark

Et drøyt kvarter var spilt da gjestene tok ledelsen i Rogaland. Ohi stormet inn i feltet og gikk ned i duell med Sondre Tronstad. Straffesparket tok han selv og satte inn sitt fjerde seriemål for sesongen.

Haugesund er ingen enkel by å komme til. I fjor var laget tredje best på hjemmebane, kun slått av Rosenborg og Molde.

Utover i den første omgangen var det vertene som styrte spillet, men de slet med å spille seg til de helt store sjansene.

Nærmere var det faktisk at målscorer Ohi doblet ledelsen like før pause, men en god redning av Haugesund-keeper Helge Sandvik hindret det.

Skapte spenning

2-0 kom istedenfor like etter pause, etter en glimrende prestasjon av Ohi. Spissen løp forbi omtrent hele Haugesund-forsvaret og satte ballen i det lengste hjørnet med venstrefoten.

Hjemmelaget forsøkte desperat å slå tilbake. 20 minutter gjensto da Bruno Leite testet skuddfoten fra strålende hold. Skuddet langs bakken slo Molde-keeper Andreas Linde ut til corner.

Ni minutter før slutt skapte de ny spenning i kampen. Aleksander Stølås la inn fra venstre, og inne i boksen ventet Ibrahima Koné. Han satte inn reduseringen med en vakker volley.

Haugesund forsøkte og forsøkte, men klarte ikke å krige inn utligningen.

