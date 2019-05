Ny president valgt i Norges Motorsportforbund

NTB Sport

Westbye ble valgt på ekstraordinært ting på Gardermoen i søndag.

Per Velde som har vært president siden april 2017, varslet på det ekstraordinære tinget at han trakk seg fra sitt verv. Bakgrunnen for at han går av, to år før neste ting, er generell mistillit fra et flertall i forbundsstyret, melder forbundet i en pressemelding.

– Vi håper og tror nå det kan bli ro i rekkene, og at et samlet forbund nå kan se fremover og sammen fokusere på det som er viktig – utøverne og idretten, sier generalsekretær, Tony Isaksen.

Westbye, som har bred erfaring fra motorsportforbundet, både som utøver og tillitsvalgt. kommer fra grenen trial.

