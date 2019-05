Kjempeskuffelse for Sagosen og Paris Saint-Germain

NTB Sport

Etter en fiaskokamp i Polen forrige helg hadde Sagosen & co. hele ti mål å hente igjen dersom det skulle bli en plass i semifinalen. Etter 24-34-tap var utgangspunktet ekstremt vanskelig. Men hjemmelaget kom nær, og på et tidspunkt ledet PSG med elleve mål og var på vei mot semifinale. Men helt i sluttminuttene glapp det for franskmennene.

De vant 35-26, men det endte med en skuffende exit for Sagosens lag allerede i kvartfinalen. Sammenlagt ble det 60-59-seier til polakkene.

Storklubben fra Paris fyrte løs fra start og hadde raskt spist opp halve forspranget. Hjemmelaget malte på, og til pause var ti mål favør Kielce blitt tre. Halvveis var stillingen 18-11 til PSG.

I spissen for hjemmelaget var kantspillerne Luc Abalo og Uwe Gensheimer. De scoret fire mål hver før pause, mens Sagosen banket inn ett mål.

Vertene fortsatte å pøse på. Med 14 minutter igjen å spille var gjestenes ledelse hentet inn da Abalo satte inn 29-19 for hjemmelaget til ellevill jubel. På det meste ledet hjemmelaget med elleve mål. Ti måls ledelse var igjen status snaue fem minutter før slutt. Da fikk lagets store stjerne Mikkel Hansen rødt kort.

Med tre minutter igjen var stillingen 34-24, det samme som i det første oppgjøret. Tre minutter før slutt satte gjestene inn et viktig straffekast, før Sagosen bommet med et viktig skudd.

Gjestene scoret igjen, og dermed var det over for PSG. Det hjalp lite at Sagosen satte inn 35-26 sekunder før slutt, hans andre scoring i kampen. Det blir ikke semifinale på hans klubb.

Fra før er Barcelona og ungarske Veszprém med Kent Robin Tønnesen på laget klare for «final four». Den siste plassen går til enten Vardar Skopje fra Makedonia eller Pick Szeged fra Ungarn.

Semifinalene og finalen spilles i tyske Köln om to uker.

(©NTB)