Horneland etter sin første seier: – Føler både lettelse og glede

RBK-kapteinen banket inn kampens enste mål seks minutter før slutt. Den seieren var uhyre viktig for klubben og for trener Eirik Horneland. Det har stormet rundt Rosenborgs nye sjef etter en katastrofal start på sesongen.

Før møtet med Sarpsborg lå laget desidert sist på tabellen med stusselige to poeng. Klubbens første seier under Hornelands ledelse kom onsdag, da de slo 4.-divisjonsklubben Rørvik 3-1 i cupen.

Med trepoengeren mot Sarpsborg klatrer Rosenborg forbi Tromsø og er nå nest sist i Eliteserien. Avstanden opp til serieleder Molde er fortsatt skremmende. 11 poeng skiller opp. Det skal riktignok nevnes at RBK har en kamp til gode.

– Det var selvfølgelig en kjempefølelse å vinne. Det var viktig. I dag var det mange matchvinnere på banen. Jeg må rose laget, jeg synes vi står fantastisk, sier målscorer Mike Jensen til NTB.

– Det er en god følelse, med både lettelse og glede. Så har vi nå noe å bygge videre fra, sier Horneland.

Overraskende laguttak

Han trekker spesielt fram RBKs lagmoral. Han var lettet og glad for å kunne gi noe tilbake til supporterne. På lørdagens trening hadde mange møtt opp for å vise sin støtte til en klubb i motvind.

Horneland valgte å ta overraskende grep inn mot Sarpsborg-kampen. Han startet med unggutten Erik Botheim på topp.

I tillegg til 19 år gamle Botheim fikk Emil Konradsen Ceide (17) et innhopp.

– Framtiden deres er meget lys. Jeg synes de fortjener spilletiden de har fått i dag. De ungguttene der presser på for å skvise uten noen som er her fra før, sier Horneland.

Botheim selv var meget fornøyd med å ha fått tillit fra start, og med tre viktige poeng.

– Det føles utrolig deilig å få en seier, endelig. Måten vi gjorde det på var ikke så pen, men tre poeng var viktigst i dag, sier Botheim.

Enorm Sarpsborg-sjanse

På et glissent Lerkendal søndag fikk RBK en vanskelig start på kampen. Sarpsborg så giftige ut, og etter et drøyt kvarter var det smått utrolig at gjestene ikke tok ledelsen.

Kristoffer Larsen fyrte av et skudd som André Hansen reddet. Kristoffer Zachariassen sto klar på returen, og avslutningen var på vei i mål, men en heroisk klarering av Gustav Valsvik hindret mål.

Det var en jevnspilt omgang i Trondheim. Etter 39 minutter kom den første scoringen, og det var hjemmesupporterne som kunne juble. Et innlegg fra venstre gikk gjennom hele Sarpsborg forsvaret og havnet hos Mike Jensen. Dansken lurte ballen i mål via keeper og sørget for 1-0. Dette var RBKs tredje mål denne sesongen.

Feberredning

Rosenborg startet friskt etter pausen. Anders Konradsen fikk skyte fra like utenfor 16-meteren. Aleksandr Vasjutin var på skuddet, men var nær å fomle ballen i eget mål.

Sarpsborg var heller ikke ute av det og kom til brukbare avslutninger i omgangens første 15 minutter.

Etter 65 minutter måtte Vasjutin varte opp med en sterk reaksjonsredning. Tore Reginiussen steg til vers på en corner fra målscorer Jensen. Etter en tøff duell med Lars-Jørgen Salvesen gikk ballen mot mål, men Sarpsborg-keeperen fikk opp armene og avverget 2-0.

Sju minutter senere måtte keeperen i aksjon igjen. Jensen pisket et frispark inn i boks. Det reddet Vasjutin. Returen gikk ut i feltet, men etter mye fram og tilbake fikk gjestene klarert.

Begge lag fortsatte å skape sjanser, men det ble ikke flere mål. Nærmest var gjestenes Steffen Lie Skålevik som fikk en glimrende mulighet. Avslutningen fra den tidligere Brann-spissen gikk like over.

Et skår i gleden for vertene var at Anders Trondsen måtte av til pause med det som skal være en hofteskade. Også Anders Konradsen måtte av banen, men det så ikke ut til å være noe alvorlig.

Nicklas Bendtner satt på benken hele kampen. Det er første gang i RBK-karrieren at dansken er ubenyttet reserve.

