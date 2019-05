Tre sene Aalesund-scoringer hindret Sogndal-skrell

NTB Sport

Dermed topper AaFK tabellen i 1. divisjon suverent med fem seirer og én uavgjort på de seks første kampene. Luken ned til Sandefjord og Rafoss er på hele sju poeng, selv om det hører til historien at de to sistnevnte har én kamp mindre spilt.

Sogndal så ut til å innkassere tre viktige poeng med bare tre minutter igjen å spille.

Men islendingen Aron Thrandarsson ville ikke være med på den. Han sendte innlegget til Jørgen Hatlehol i en bue over keeper Mathias Dyngeland med et fint hodestøt.

Tre minutter senere ble det 2-1. Denne gangen var det Niklas Castro sin tur. Sogndals nykommer Martin Ove Roseth var uheldig med en klarering, og innlegget havnet i føttene på Castro. Han satte ballen kontrollert i mål.

På overtid fikk Aalesund straffespark, og Hólmbert Fridjónsson var sikker fra krittmerket.

Aalesund snudde altså 0-1 til 3-1 i løpet av seks minutter.

Verre

Det som lenge så ut som seiersmålet kom sju minutter ut i 2. omgang etter at AaFKs forsvarsspill var langt fra patent. Jonas Grønner hadde ingen god dag, og headingen hans ment for keeper Andreas Lie havnet rett i bortelagets Martin Ramsland. Han sendte den videre til Eirik Schulze, og han hadde ingen problemer med å sette ballen i det åpne buret.

Ramsland kunne fort ha gjort 2-0 drøye ti minutter senere, men scoringen hans ble annullert for offside. TV-bildene viste at det var riktig. Ramsland var hårfint i offside da headingen hans gikk i mål.

Drømmestart

Sogndal kunne ha fått en drømmestart kvarteret ut i 1. omgang, men straffesparket de fikk klarte de ikke å score på. Andreas Lie reddet det knallharde forsøket fra tidligere Hødd-spiss Ole Amund Sveen.

Tildelingen av straffesparket var det lite å utsette på. Nevnte Johan Grønner var klønete da han felte Eirik Schulze innenfor 16-meteren.

Svært lite skjedde foran de to målene før pause. Serielederen flyttet mye ball, men vartet opp med lite kreativitet i etablert angrep i de første 45 minuttene.

– Jeg føler at det vi som er best med ball. Vi går for tre poeng her, sa Sogndal-trener Eirik Bakke til Eurosport på vei inn til pause.

Slik skulle det ikke gå. Et svært effektivt hjemmelaget ordet tre nye poeng i løpet av de hektiske sluttminuttene.

