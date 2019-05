Stjernen får poengtrekk før neste sesong

NTB Sport

Det er Norges Ishockeyforbund som har besluttet å gi Fredrikstad-klubben tre poengs trekk kommende sesong etter at tredje delmål i den treårige handlingsplanen (krav om egenkapital og rating) ikke var innfridd ved årets utgang.

– Poengtrekket er helt som forventet og ikke noe som kunne løses nå da det er en konsekvens av at vi ikke oppfylte handlingsplan i 2018. Vi jobber knallhardt for å nå kravet om positiv egenkapital, og vi er sikre på å nå målet.

Det sier styreleder i Stjernen Hockey Elite Truls Navestad til egne nettsider.

Stjernen startet 2018 med en negativ egenkapital på 1,2 millioner kroner. Den forverret seg til 1,8 millioner kroner i løpet av året grunnet et underskudd hele året, skriver Fredriksstad Blad.

– Nå har vi startet arbeidet med å etablere et aksjeselskap, og vi tror dette kan være med på å få oss over på rett side fortere enn vi ellers ville ha klart det. Ingen bør være i tvil om at Stjernen tar økonomi på største alvor. Vi skal få orden på dette, fortsetter Navestad.

Fredrikstad-klubben ble nummer åtte i grunnserien og røk 0-4 i kamper for Storhamar i kvartfinalen etter blant annet et 1-11-tap på hjemmeis.

