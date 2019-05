Cardiff rykket ned fra Premier League

NTB Sport

Resultatet gjør at nedrykkskampen er avgjort før Premier League avsluttes søndag 12. mai. Cardiff har ikke lenger mulighet til å ta igjen Brighton over streken og må ta den tunge turen ned sammen med Fulham og Huddersfield.

Wilfried Zaha sendte gjestene i ledelsen da han elegant smalt ballen lavt i motsatt hjørne etter en snau halvtime. Like etter sørget et klønete selvmål fra Martin Kelly for balanse i regnskapet og ga Cardiff-fansen fornyet håp.

Håpet varte derimot ikke lenge. Flott pasningsspill gjorde at Michy Batshuayi kom alene mot Neil Etheridge fem minutter før pause, og den Chelsea-utlånte spissen gjorde ingen feil.

Vondt ble til verre for vertene da Andros Townsend skrudde på turboen fremover, fikk dratt seg innover i banen og økte ledelsen med et skudd via stolpen.

Junior Hoilett og Nathaniel Mendez-Laing hadde store muligheter til å redusere. Bobby Reid tente en lite håp da han vakkert satte inn 2-3 like før slutt, men flere scoringer ble det ikke. Dermed er nedrykket et faktum for den walisiske hovedstadsklubben.

Cardiff-nedrykket gjør at Premier League skal spilles uten lag fra Wales for første gang siden 2010/11-sesongen. Swansea spilte på øverste nivå fra 2011/12 til 2017/18, mens Cardiff også var oppe i 2013/14.

Resultatet hadde muligens en liten bismak for Crystal Palace. Seieren gjør at erkerival Brighton berget plassen på bekostning av Cardiff.

