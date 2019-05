Ti alpinister med A-status på landslaget

NTB Sport

Totalt har 30 utøvere fått tilbud om plass på alpinlandslagene for 2019/20-sesongen. Det er 16 mannlige og 14 kvinnelige utøvere som har fått tilbud.

Norge som alpinnasjon har aldri hatt flere utøvere som har gjort det så bra som i vinter. Antallet rangerte topp 100-utøvere, utøvere som presterer i verdenscup, europacup, junior-VM og FIS-renn, viser en historisk stor bredde i norsk alpinsport både på kvinne og herresiden.

Antall utøvere på landslag for kommende sesong må riktignok reduseres på grunn av innsparinger på økonomisiden.

– Vi må gjøre dette for å sikre driften bedre. Det gjør at årets uttak har ekstra hard konkurranse. Vi vil fortsette praksisen ved at utøvere som presterer i europacupen får kjøre seg inn på lag i sesongen, forteller sportssjef Claus Johan Ryste.

Av kvinnene har Ragnhild Mowinckel, Nina Haver-Løseth, Kristin Anna Lysdahl og Thea Stjernesund fått A-status.

Leif Kristian Nestvold Haugen, Kjetil Jansrud, Henrik Kristoffersen, Aleksander Aamodt Kilde, Rasmus Windingstad og Adrian Smiseth Sejersted er herrene som har fått A-status

Kvinnenes uttak er gjort av Tim Gfeller, Erik Skaslien og Claus Ryste, mens Steve Skavik, Johnny Davidson, og Claus Ryste står bak herreuttaket. Alpinkomiteen har godkjent begge uttakene.

