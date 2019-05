Solskjær gir de Gea fornyet tillit tross tabbene

NTB Sport

Mesterligahåpet til Solskjærs menn svant da en tabbe fra de Gea resulterte i 1-1 hjemme mot Chelsea søndag.

Tabben føyde seg inn i rekken av svake prestasjoner fra sisteskansen, men Solskjær har fortsatt tillit til spanjolen. En skade på reservekeeper Sergio Romero gjorde avgjørelsen om å la de Gea starte mot Huddersfield enklere.

– Han spiller. Sergio ble skadd i går, så han trente ikke. Han fikk en kneskade, og David har trent bra denne uka, opplyste Solskjær og sa han stolte på de Gea på fredagens pressekonferanse.

På spørsmålet om en skadefri Romero ville fått tillit, er nordmannen taus.

– Om og men er hypotetiske spørsmål. Sergio vet hvor høyt jeg verdsetter ham.

Favoritter

Borte mot Huddersfield er Solskjærs menn soleklare favoritter. Huddersfield er for lengst nedrykksklare og har ikke vunnet siden 26. februar. United-manageren håper at de Gea ikke bidrar med en hjelpende hånd for bunnlaget.

– I det siste har han vært i søkelyset kanskje for feil grunner, men jeg har sagt så mange ganger at han må håndtere det, sa Solskjær.

Rødtrøyene har ikke vunnet en seriekamp siden West Ham ble slått 2-1. Det er Manchester-lagets eneste seier på de sju siste kampene i alle turneringer.

Mulige skadeproblemer

Eric Bailly er ute resten av sesongen med skade. Sergio Romero er også skadd. Samtidig er Paul Pogba, Romelu Lukaku og Jesse Lingard usikre til søndagens møte.

– Vi har noen få bekymringer og skader. Vi har fortsatt i dag og i morgen for å se hvem som kommer på banen på søndag, sa Solskjær.

Mye tyder på europaligaspill for United kommende sesong. Rødtrøyene ligger på 6.-plass og er avhengig av hjelp for å kvalifisere seg til mesterligaen. Avstanden opp til Chelsea på den viktige 4.-plassen er på tre poeng.

